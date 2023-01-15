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EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, TBMM İçişleri Komisyonu üyelerinin, Bulgaristan İçişleri Bakanı İvan Demerdzhiev ile yapmış olduğu toplantıya katıldı.

Edirne Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantı Sofya’da düzenlendi.

Toplantıda, Türkiye'den Bulgaristan'a açılan sınır kapılarındaki iş ve işlemlerin kolaylaştırılması, hudut güvenliğinin en üst noktaya taşınması ve iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin ilerletilmesi konuları görüşüldü.

- Süloğlu Kaymakamı Kaya'ya ziyaret

Süloğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Fatoş Teymez ve Lalapaşa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Zafer Uyğun, Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya'yı ziyaret etti.

Süloğlu Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ziyarette Kaya, göreve yeni atanan Teymez' görevinde başarılar diledi.

Teymez ve Uyğun da Kaymakam Kaya'ya teşekkür etti.

- Tarım ve Orman İl Müdürlüğü denetimleri

Edirne Tarım ve Orman İl Müdürlüğü geçen yıl 10 bin 566 denetim gerçekleştirdi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2022’de il genelinde faaliyet gösteren gıda ve yem işletmelerine yönelik 10 bin 566 denetim yapıldı.

Denetimlerin 248'i, il müdürlüğüne gelen "Alo Gıda 174" ile CİMER ihbarı üzerinden gerçekleşti.





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