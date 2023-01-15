AK Partili Aksal ve İba Uzunköprü'de gençlik kolları yönetimiyle bir araya geldi

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EDİRNE (AA) - TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği (KEFEK) Başkanı, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Uzunköprü Gençlik Kolları Başkanı Aygün Gümüş ve yönetimine yeni görevlerinde başarılar diledi.

AK Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Aksal ve İba, AK Parti Uzunköprü Gençlik Kolları yönetimiyle toplantıda bir araya geldi.

AK Parti'de görevlerin bir bayrak yarışı olduğunu dile getiren İba, "AK Parti makamların, mevkilerin geçiciliğine inanan, dava ahlakıyla kuşanmış, çalışkan, fedakar insanların bulunduğu bir harekettir."ifadelerini kullandı.

Gençlere güvendiklerini ve attıkları her adımda geçlerin yanında olduklarını vurgulayan İba, samimi bir şekilde aile huzuru içerisinde çalıştıklarını belirtti.

Toplantıya, İl Kadın Kolları Başkanı Nergiz İnce, İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Cambaz, Uzunköprü İlçe Başkanı Önder Kuruşar, Uzunköprü İlçe Kadın Kolları Başkanı Havsa Keleş ve partililer katıldı.

Toplantının ardından İba ve Aksal ilçede çeşitli ziyaretlerde bulundu.





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