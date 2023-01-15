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Edirne'de "huzur ve güven uygulaması" yapıldı

AA

Edirne'de jandarma ekiplerince "huzur ve güven uygulaması" gerçekleştirildi.

Edirne'de "huzur ve güven uygulaması" yapıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'de jandarma ekiplerince "huzur ve güven uygulaması" gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca, kent girişinde yapılan uygulamada, 600 araç kontrol edildi. Eksik belge ve kural ihlali nedeniyle bazı sürücülere idari para cezası kesildi.

Denetimlerde yaklaşık 800 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı.

Narkotik köpeğinin de katıldığı uygulamada çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.



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