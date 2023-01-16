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EDİRNE (AA) - Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Kent Meydanı Projesi'nin yüzde 40'ının tamamlandığını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre Helvacıoğlu, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ile çalışmaların sürdüğü meydanda gazetecilere açıklama yaptı.

Projesinin yüzde 40'lık bölümünün tamamlandığını belirten Helvacıoğlu, "Cumhuriyetin 100. yılında tamamlamak adına gayret gösteriyoruz. 4-5 satış noktamız, büfelerimiz, kitapevi ve kafemiz olacak, köy garajının oturma alanları olacak. Meydana 71 yeni ağaç dikeceğiz." ifadelerini kullandı.

Aksal da Cumhuriyet tarihinin en güzel projelerinden birinin Keşan Meydan Projesi olduğunu belirterek Keşan'ın çok güzel bir meydana kavuşacağını dile getirdi.

Açıklamaya AK Parti İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, Esetçe Belediye Başkanı Cemal Deniz, Keşan Belediye Başkan Yardımcıları Yakup Balcı, Nuran Uslu, Tahir Özçınar, Ali Ünal ve Bülent Günsal, belediye meclis üyeleri ile yüklenici firma yetkilileri katıldı.

- Edirne Emniyet Müdürlüğü'nün okullardaki eğitimleri sürüyor

Edirne Emniyet Müdürlüğünün öğrencilere yönelik eğitimleri devam ediyor.

Çocuk Şube, Toplum Destekli Polislik Şube ve Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlükleri personeli son olarak Edirne Kolejinde lise ve okul öncesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Eğitimlerde "Trafik, güvenlik, güvenli internet kullanımı ve akran zorbalığı" konuları ele alındı.

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