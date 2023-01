EDİRNE (AA) - Edirne Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yılın ilk oyununu sahneledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tiyatro, Haldun Taner'in, "Eşeğin Gölgesi" isimli oyunu Hüseyin Erdoğan yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuarı'nda sanatseverlerle buluşturdu.

Oyun sonrası tiyatro ekibine çiçek takdim eden Belediye Başkanı Recep Gürkan, Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarı ile Edirne'yi kültür sanatla ve tiyatroyla buluşturduklarını belirtti.

Devlet Tiyatrolarından emekli Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Erdoğan'ın, kendileri için bir "piyango" olduğunu aktaran Gürkan, "Oyuncu seçerken kendisinden hak eden kimse onları almasını istedim. Bu akşam gördüğünüz gibi hepsi, tümü o hak etmenin verdiği gururla sizlerin karşısındalar, onları tebrik ediyorum. Çünkü biliyoruz ki liyakat her yerde, her noktada, her şeyde olmalı ama sanat bambaşka." ifadelerini kullandı.

- Yorulmaz'dan Rektör Tabakoğlu'na veda ziyareti

Bir süre önce emekliye ayrılan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na veda ziyaretinde bulundu.

Tabakoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Yorulmaz'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.