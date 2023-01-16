Trakya çiftçisi ürünlerin gelişimi ve yüksek verim için kar yağışı bekliyor

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EDİRNE/TEKİRDAĞ/KIRKLARELİ (AA) - Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Trakya'da çiftçiler, kuraklığın etkisinin azalması ve verimli bir sezon için kar yağışı bekliyor.

Sonbaharı ve kışın ilk aylarını kurak geçiren Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde, üreticiler özellikle buğday ve kanola tohumlarını kuru toprağa ekmek zorunda kaldı.

Buğday ve kanolanın gelişim dönemi, henüz ekimi yapılmamış ayçiçeğinde ise toprakta suyun depolanması için kar yağışı önem taşıyor.

Çiftçilerin tarımsal ürünlerin üzerine "yorgan etkisi yapıyor" diye tanımladığı kar yağışı, ürünleri hem olası don olaylarından koruyor hem de kar suyu toprağa yavaş karışıp bitkinin gelişimini kolaylaştırıyor.

- "Kar yağışı bitkinin üzerine yorgan gibi serilir"

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine kış aylarında üreticilerin gözünün kar yağışında olduğunu söyledi.

Geçen yılın kuraklık etkisinde geçtiğini ifade eden Arabacı, "Ekim döneminde kurak var demeyip ekimlerimiz yapıldı. Ekimlerin ardından hafif yağışlar geldi ve buğdayın çıkışına yetti." dedi.

Arabacı, kuraklık nedeniyle bazı kanola tarlalarının bozularak farklı ürünler ekildiğini dile getirdi.

Toprağın yeterli yağışı alamadığını aktaran Arabacı, şunları kaydetti:

"Yaz kurak geçtiği için toprak doyuma ulaşmadı. Ayçiçeği yerlerini hazırlamaya giden üreticilerimizle de konuşuyoruz. Toprağın 20-30 santimetresinden sonrası kurak çıkıyor. O yüzden kış döneminde yağışların iyi olması lazım ki sonraki dönemde ürünlerin gelişimi güzel olsun.

Kış aylarında üreticilerin istediği yağış türü kar yağışıdır. Bitkinin üzerine yorgan gibi serilir. Ürünün üzerine bir karış kar yağdığı zaman ürün altta sıcak kalır, köklenmesi ve gelişimini devam ettirir. Toprak kar suyunu yavaş yavaş emer toprak güzel bir hale gelir."

Karabulut köyü muhtarı ve buğday üreticisi Cem Yılmaz da buğday tohumlarını kuru toprağa ekmek zorunda kaldıklarını anımsattı.

Buğdayın gelişimi ve ekimi yapılacak ayçiçeği için kar yağışının olması gerektiğini ifade eden Yılmaz, "Kar suyunu toprağın depolaması gerekiyor. Şu an depolar boş, inşallah güzel bir kar yağışı alıp depoları dolduracağız ve güzel bir dönem geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Üretici Hayrullah Hüdaverdi de verimli bir sezon için kış yağışlarının önemli olduğunu belirtti.

- "Kar ve soğuk verim ile kaliteyi artırıyor"

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan da hava sıcaklığı ve yağış rejiminin çiftçi için gerekli düzeyde gerçekleşmediğine işaret etti.

Buğday için soğuk havaya ve kar yağışına ihtiyaç duyduklarını anlatan Şaylan, ocak ayına rağmen sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini hatırlattı.

İklim koşullarına bağlı olarak buğdayın gelişim hızının da düşük olduğunu ifade eden Şaylan, ürünlerin normal düzeylere geçmesi için kar yağışına ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Kar yağışının buğdaya örtü görevi gördüğünü ve kökünün daha iyi beslenmesini sağladığını dile getiren Şaylan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kış aylarının daha soğuk ve kar yağışlı geçmesi gerekiyor. Buğdayın üzerine kar düşmesi, buğdayın üşümesi lazım. Şu anda hızla boy atıyor. Yakın zamanda bir kar yağışı görülmez ise ilerleyen süreç çiftçimiz için iyi geçmeyecek. Buğday hızla boy atarsa dane gelişimi daha da yavaşlayacak. Bunun için kar yağışına ihtiyacımız var. Kar ve soğuk hava buğdayın daha verimli ve kaliteli olması açısından olmazsa olmazlarımızdan biridir. Bunlardan biri olmazsa güzel ürün alamayız. Temennimiz en kısa sürede sıcaklıkların mevsim normallerine dönmesidir. Bu süreç daha da uzarsa çiftçimiz ve ülkemiz için hiç iyi olmayacak."

- "Toprakta suların yürümesi için kar lazım"

Tekirdağ Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı da bu yıl çiftçiler için yağışların beklenenden çok az olduğunu dile getirdi.

Kar yağışı olmamasının çiftçileri endişelendirdiğini vurgulayan Saygı, "Son bir iki gün hafif şekilde de olsa yağmur düştü ama üreticiler kar bekliyor tabii ki. İnşallah kar ve yağmur yağışının olmasını bekliyoruz. Bu yıl diğer yıllara göre daha kurak bir yıl. Geç kaldı ama bundan sonra da etkili olacak kar yağışı ürünler için toprak için çok faydalı olacak. Toprakta suların yürümesi için kar lazım." dedi.



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