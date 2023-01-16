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EDİRNE (AA) - CHP Edirne İl Başkanlığına seçilen Samet Kahraman basın toplantısında gazetecilerle bir araya geldi.

Kahraman, hem tanışma hem de gündemi değerlendirmek için bir araya geldiklerini belirtti.

Siyasette her zaman önceliklerinin vatan ve bayrak olduğunu anlatan Kahraman, bunu kalbinde taşıyarak ve göstererek yaşadığını söyledi.

Önceki başkan Fevzi Pekcanlı'nın milletvekili adayı olmak için görevi bıraktığını hatırlatan Kahraman "Kendisine başarılar diliyorum. Bizde il yönetim kurulu olarak bir seçim yaptık, seçim sonunda arkadaşlar teveccühlerini bizden yana kullandılar. Bu seçimin bir kaybedeni olmadı. Bundan sonrada hep birlikte çalışacağız." dedi.

CHP Edirne Mİlletvekili Okan Gaytancıoğlu ise bugün bir ve bütün olduklarını, tüm seçilmişlerle birlikte aslında bir gövde gösterisi de yaptıklarını söyledi.

Gaytancıoğlu, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi.

- "Partimizin işine müdahale etmeyin"

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise Kahraman'a yeni görevinde başarılar diledi.

Edirne'de bazı kişilerin sosyal medya aracılığıyla yanlış bilgilerle gündemi değiştirmeye çalıştıklarını ileri süren Gürkan, "O kıt bilgilerinizle partimizin işine müdahale etmeyin. Yüzünüze söylüyorum." dedi.

Gürkan, Edirne'de yıllardır siyaset yaptığını, hiçbir şeyini de gizli saklı yapmadığını belirtti.

-Edirne Yeşilay Şubesi olağan genel kurulu gerçekleştirildi

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Edirne Şubesinde yapılan olağan genel kurulda mevcut başkan Müzekka Bayrak yeniden seçildi.

Edirne Yeşilay Şubesi toplantı salonunda gerçekleştirilen genel kurula Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bölge Koordinatörü Sebahattin Bilgiç, Edirne Yeşilay Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ahmet Yence, Edirne Yeşilay Şubesi üyeleri katıldı.

Genel kurul gündeminin ardından seçime gidildi. Seçimde yeniden başkan seçilen Bayrak, Edirne'de bağımlılıklardan uzak kalarak hayata dair umutlarını yeşertmeyi ve her ailede en az bir Yeşilay gönüllüsü bulunmasını hedeflediklerini belirtti.

Bayrak başkanlığındaki yönetim Fatih Erel, Zeynep Kaya Demirtaş, Ümran Güzey ve Cemal Seçkin'den oluştu.

-Proje final konferansı ile sona erdi

Avrupa Birliği Erasmus+ Spor programı kapsamında desteklenen 7 ülkeden 9 ortakla yürütülen ve Edirne merkezli Trakya Doğa Sporları İhtisas Kulübü Derneği’nin de (TRAKDOSK) ortak olduğu özel gereksinimli çocuk ve gençlerin spora katılımını ve fırsat eşitliğini arttırmak, özgüvenlerini güçlendirmek amacıyla yürütülen ''Empowering Youth with Intellectual Disabilities through Sport (SociPORT)'' Projesi'nin en son etkinliği Sofya’da yapıldı .

Dernekten yapılan açıklamaya göre "Özel Olimpiyatlar Bulgaristan" komitesi ev sahipliği ve koordinasyonunda gerçekleşen "Spor ve sosyal içerme" uluslararası final konferansı ve proje kapanış eğitimlerinde TRAKDOSK ekibi de yer alarak sunumlar ve paylaşımlar ile aktif katılım sağladı.

Konferansta anaokulu ve okullarda çocuklar için boş zaman aktiviteleri ve spor; spor liderleri için güvenli gelişim ortamı; sporda kapsayıcılık için dijital teknolojiler; sporda gönüllülük ve zorluklar, sonuçlar ve tartışma bölümü gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TRAKDOSK Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Akdağ, 3 yıl süren projenin sona erdiğini belirtti.





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