Edirne'de Tunca Nehri'ne atık su salınmasına çevrecilerden tepki

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EDİRNE (AA) - Edirne'de Tunca Nehri'ne bazı noktalardan evsel atık su salınması çevrecilerin tepkisine neden oldu.

Sarayiçi Er Meydanı yakınındaki tarihi Kanuni Köprüsü civarında nehre atık su karıştığı görülüyor. Bu durum çevrecilerin tepkisini topluyor.

Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Ayten Eren, AA muhabirine binlerce balık çeşidi ve su canlısının yaşadığı nehirlerin, biyolojik sistemin sürdürülmesi açısından önemli değerler olduğunu söyledi.

Türkiye’de biyolojik arıtma tesisinin olmadığı kentlerden birinin Edirne olduğunu belirten Eren, "Edirne gibi gelişmiş, çağdaş bir kentte hala ilkel, vahşi usullerle nehirlerimizi kirletmek hepimizin ayıbı, yerel yönetimlerin, kenti yönetenlerin ayıbı. Buna bir an evvel son verilmesi gerekiyor." dedi.

Eren, 2017'de İller Bankası tarafından ihalesi yapılan ileri biyolojik su arıtma tesisinin hala tamamlanamadığı eleştirisinde bulundu.

Nehir suyunun tarımsal sulamada da kullanıldığını hatırlatan Eren, "Kanalizasyondan gelen deterjan, şampuan, sanayi atıkları ve kimyasal karışımlar son derece tehlikeli. Sağlıklı diye yediğimiz sebzeler bize zehir oluyor demektir bu. Bir an evvel bunun önlenmesi gerekiyor fakat 5 senedir aynı kirlilik devam ediyor. Kentimizi yönetenlerin önündeki birinci derece görev budur bence. Denetim, ceza ne gerekiyorsa yapılması gerek. Neden yapılamadığını da kamuoyuyla paylaşmak gerek." diye konuştu.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise konuyla ilgili daha sonra açıklama yapacağını ifade etti.



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