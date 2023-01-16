Sınır kapıları arasındaki köprünün ayakları Türk ve Yunan ekiplerin çalışmasıyla temizlendi

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EDİRNE (AA) - Türkiye ve Yunanistan arasında, Meriç Nehri üzerinde bulunan Kipi Köprüsü'nün ayaklarında biriken kütük ve ağaç dalları, iki ülke ekiplerinin ortak çalışmasıyla temizlendi.

İpsala Kaymakamlığı ve Yunanistan'dan bir heyetin sınır hattında bir araya gelerek temizlik çalışması için imzaladığı ortak protokol kapsamında, AFAD ve DSİ ekipleri ile Yunanistan ekipleri, köprü ayaklarında biriken kütük ve ağaç dallarını iş makineleriyle bölgeden uzaklaştırdı.

Ekipler kendi sınırlarına yakın köprü ayaklarında çalışma yaptı.

İpsala ve Kipi sınır kapılarıyla iki ülkeyi birbirine bağlayan Kipi Köprüsü'nden her yıl yaklaşık 2 milyon kişi geçiyor.

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