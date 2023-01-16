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Edirne'de tekstil atıklarından kırkyama tekniğiyle hazırlanan eserler sergilendi

AA

Edirne'de tekstil atıklarından kırkyama tekniğiyle hazırlanan eserler sergilendi

EDİRNE (AA) - Edirne'de kadınların tekstil atıkları kullanarak kırkyama sanatıyla hazırladığı eserler sergilendi.

Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kırkyama kursuna katılan 12 kadın, eski gömlek, mendil, kıyafet ve kumaş parçalarını kırkyama ile birleştirerek, yeni ürünler ortaya çıkardı.

Kursiyerlerin hazırladığı 40 çalışmanın yer aldığı sergi, Devecihan Kültür Merkezi Hayri Çizer Salonu'nda açıldı.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, açılışta yaptığı konuşmada, serginin açılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "İnşallah bu açılan sergiler, emeğin, alın terinin karşılığı olarak çok güzel etki yapacak ve geleneksel sanatlarımızın yayılmasına vesile olacak." diye konuştu.

Usta öğretici Gülşen Korkmaz da ürünlerin birçoğunun geri dönüştürülen malzemeler kullanılarak hazırlandığını belirtti.

Kursa katılanların, evlerinde bulunan eski gömlekler, elbiseler ve çocuk kıyafetlerini kullandığını ifade eden Korkmaz, "Bunlar birer anı defteri gibi örtülere dönüştü. Hepsinin ayrı bir tekniği, teknik uygulamaları var. Hepsinin bir hikayesi var." dedi.

Kursiyerlerden Servet Korol da torunu için yaptığı çalışmaları, atık kumaşları değerlendirerek hazırladığını, bir yıllık çalışma sonrası güzel bir eser ortaya çıktığını belirtti.

Açılışın ardından kursiyerler, sergiyi gezenlere yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Serginin açılışına İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık'ın eşi Dilek Kırbıyık, Halk Eğitim Merkezi Müdürü İlhan Dinç, usta öğreticiler ve kursiyerler katıldı.

Sergi hafta sonuna kadar gezilebilecek.


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