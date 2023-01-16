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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'den kısa kısa

AA

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, İzmir'de düzenlenen "Roman Buluşması"na katıldı.

Edirne'den kısa kısa

EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, İzmir'de düzenlenen "Roman Buluşması"na katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde "Roman Buluşması" düzenlendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı buluşmada, "Batı Balkanlar ve Türkiye'de Roman Kadınının Değişim Gücü" projesi çerçevesinde düzenlenen "En Roman Dostu Belediye Başkanı" ödülünün sahibi olan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne’de yapılan çalışmaları aktardı.

Türkiye'de en çok Roman çalışanın istihdam edildiği kurumun Edirne Belediyesi olduğunu ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Belediyemizde 'ben Romanım' diyen, kendini Roman olarak ifade eden arkadaşlarımızın çalışanlarımız arasındaki oranı yüzde 23'tür. Bu rakam hiçbir kurum ve kuruluşta olmayan bir orandır. Biz birlikte mutluyuz. Birlikte doğduk birçok arkadaşımla, birlikte büyüdük, birlikte yaşamaya, birlikte çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz. Romanlar da toplumumuzun diğer tüm fertleri gibi büyük Türk milletinin ayrılmaz bir parçasıdır. Vatanına, milletine bağlı Atatürk’ün yolundan vazgeçmeyen eşit yurttaşlarımızdır."

- Gürkan'ın barınaktan sahiplendiği köpeğe "Şanslı" ismi verildi

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın, barınaktan sahiplendiği köpeğe "Şanslı" ismi verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gürkan, bir program için gittiği Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'nda kendisine yakın tavırlar sergileyen bir köpeği belediye bünyesinde sahiplendi.

İşlemleri tamamlanan ve "Şanslı" ismi verilen Golden Retreiver cinsi köpek, yeni evi olan Atatürk Kültür Merkezi'ne getirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürkan, köpeğin yeni yuvasında yaşamını sürdüreceğini belirtti.

Merkezi ziyaret eden veli ve öğrencilerin "Şanslı"yı çok seveceğini dile getiren Gürkan, "Geçen hafta da belirttiğimiz üzere, artık vatandaşlarımızın petshoplardan hayvan almamaları gerektiğini ıslarla vurgulamak istiyorum. Talep etmeleri durumunda Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'ndan nüfus kağıtları ile birlikte giderek istedikleri canı sahiplenebilirler." ifadelerini kullandı.

- Helvacıoğlu 2022 çalışmalarını değerlendirdi

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 2023'ün de Keşan için güzel geçeceğini bildirdi.

Helvacıoğlu, birim müdürleriyle düzenlediği toplantıda 2022 çalışmalarını değerlendirdi.

2022'de olduğu gibi 2023'te de Keşan Belediyesinin başarı grafiğinin yükselmeye devam edeceğini belirten Helvacıoğlu, "Keşan'ımızı 2023 yılında proje, yatırım ve hizmetlerimizle daha da geliştireceğiz. Geleceğin Keşan'ını hemşehrilerimizin de görüş ve önerileriyle şekillendireceğiz. Keşan Belediyesi olarak bir bütün halinde şehrimizin gelişimi ve vatandaşlarımızın beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamak için büyük bir çaba gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya Belediye Başkan yardımcıları Yakup Balcı, Nuran Uslu, Tahir Özçınar, Bülent Günsal ve Ali Ünal ile birim amirleri katıldı.

- TED Edirne Koleji öğrencisi Deniz, milli takıma seçildi

TED Edirne Koleji öğrencisi Dilara Ecem Deniz, 2023 Salon Milli Takım Seçme Yarışması'nda dereceye girerek milli takıma girmeye hak kazandı.

10. sınıf öğrencisi Deniz, Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Avrupa Şampiyonası öncesinde Samsun'da düzenlenen yarışmada mücadele etti.

Yarışmada Barebow 21 yaş altı kategorisinde altın madalya kazanan Deniz, milli formayı giymeye hak kazandı.

Deniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini ifade etti.



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