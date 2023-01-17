Edirne'de kamyonetle çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Keşan'dan Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi istikametine seyreden A.R.A idaresindeki 34 AEL 204 plakalı otomobil ile A.U'nun kullandığı 22 FP 050 plakalı kamyonet, Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada, otomobilde bulunan M.K, C.G. ve B.Ç. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.





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