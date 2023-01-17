Keşan'da ilkokul öğrencileri, ihtiyaç sahipleri için kıyafet ve eşya bağışladı

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EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde ilkokul öğrencileri, ihtiyaç sahipleri için kıyafet ve eşya bağışında bulundu.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Raşit Efendi İlkokulu 4/D sınıfı öğrencileri topladıkları kıyafet ve eşyaları Keşan Belediyesi Paylaşım Mağazası'na bağışladı.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Eylem Akdemir ve ilgili personel ilkokulu ziyaret ederek, eşyaları teslim aldı.

Helvacıoğlu, burada yaptığı konuşmada, minik öğrencilerden paylaşım mağazasına büyük bir destek geldiğini belirtti.

Duyarlı öğrencilerin topladığı kıyafet ve eşyaları teslim aldıklarını anlatan Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Teslim aldığımız eşyaların gerekli kontrollerini sağladıktan sonra bizler de ihtiyaç sahibi diğer çocuklarımıza ulaştıracağız. Çocuklarımız eşyaları kendileri topladı, kendileri araca yüklediler. Evlatlarımız bu duyarlılıklarıyla kalplerimize kazındılar. Kalpleri küçük yürekleri ve paylaşımları kocaman. Duyarlı minik öğrencilerimiz, bugün paylaşım mağazamıza büyük bir destek verdiler. Katkı sunan tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve idarecilerimize teşekkür ediyor, davranışlarının örnek olmasını temenni ediyoruz."





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