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EDİRNE (AA) - CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman ve yönetim kurulu üyeleri Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kırbıyık ziyarette yaptığı konuşmada, siyasi partilerin demokrasinin en önemli unsurlarından olduğunu belirtti.

Siyasi partilerin fikirleri, görüşleriyle Edirne'ye en iyi şekilde hizmet etmek için gayret sarf edeceğini aktaran Kırbıyık, "Ortak paydamız olan Edirne'miz için bütün siyasi partilerimizin ve ilimizdeki diğer dinamiklerin görüş ve önerileri değerlidir." ifadelerini kullandı.

- Kadına yönelik sosyal sorumluluk konferansları düzenlendi

Edirne Halk Eğitimi Merkezinde "Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi" ve "Kadın Girişimciliği" konularında konferans gerçekleştirdi.

Trakya Üniversitesinden (TÜ) yapılan açıklamaya göre, TÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yeliz Yeşil, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı mezunu Esra Saraç ile sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenen konferanslarda konuştu.

Konferanslarda kadına yönelik şiddetin tanımı ve çeşitleri, hukuki boyutları ile şiddetin önlenmesinde etkili mekanizmalar ve girişimcilik ekosisteminde kadının yeri konuşuldu.

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