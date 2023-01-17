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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi ile Sofya Yüksek İslam Enstitüsü arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü'nde düzenlenen törende Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Sofya Yüksek İslam Enstitüsü Rektörü Dr. Kadir Muhammed, ikili iş birliği anlaşması gerçekleştirdi.

Protokolle iki kurum arasında ortak ilmi, akademik, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenmesi ile öğrencilerinin karşılıklı eğitim ve staj hareketliliğinde bulunması hedefleniyor.

Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi olarak Balkanlar ve komşu Bulgaristan'daki soydaşlar için önemli bir kurum olan Sofya Yüksek İslam Enstitüsü ile iş birliğini geliştirmekten büyük bir mutluluk duyduklarını belirtti.

Enstitünün Bulgaristan ve Balkanlarda önemli bir görevi ifa ettiğini anlatan Tabakoğlu, "Üniversitemizin Balkanlar vizyon ve misyonu doğrultusunda Sofya Yüksek İslam Enstitüsü ile iş birliği geliştirmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. İki kurumun imza atacağı ortak etkinlikler ve projelerin yanı sıra öğrenci ve akademisyen değişim hareketliliği ile kurduğumuz gönül köprülerini sağlamlaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Muhammed de sıcak karşılamalarından ve samimi yaklaşımlarından ötürü, Tabakoğlu nezdinde tüm Trakya Üniversitesine teşekkür etti.

Törende, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Öztürk, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Türker Tüküç hazır bulundu.

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