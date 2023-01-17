Edirne Roman Eylem Planı toplantısı, Vali Kürşat Kırbıyık başkanlığında yapıldı

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EDİRNE (AA) - Edirne Roman Eylem Planı toplantısı, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kırbıyık, valilikteki toplantıda yaptığı konuşmada, Roman vatandaşlarla ilgili Edirne için temel sorunun yerinde kentsel dönüşüm olduğunu söyledi.

Kentsel dönüşüm yapılana kadar diğer sorunların tamamen çözülmesinin mümkün olmadığını değerlendiren Kırbıyık, kalıcı, sürdürülebilir çözümler için yerinde kentsel dönüşümü sağlanması gerektiğini belirtti.

Her insanın, her çocuğun önemli olduğunu vurgulayan Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Belki bizler için binde bir ama o aile ve çocuk için çok şey ifade ediyor. O yüzden bizler tek tek dokunuşlarımızı ne kadar arttırabilirsek o kadar önemli. Önümüzdeki süreçte buradaki katılımcılarımızın da var güçleriyle çalışarak sahada bizlere destek olması gerekiyor.



Burada konuşulanların sahadaki etkilerini, sonuçlarını sizin üzerinizden takip etmemiz lazım. Ama bugün konuştuğumuz beceri kazandırma, meslek edindirme, şehirleştirme ve diğer alanlardaki çalışmalar çok önemli.

Özellikle istihdam sağlama ve işe yerleştirme konularında çalışmalarımızın sonuçlarını almamız lazım. Bu konuda sizlerin de tespit ve destekleri ile işe yerleşimleri tamamlamamız lazım. Meslek edindirme kurslarına ve MESEM'e yönlendirme konusunda hepimizin çok fazla gayret göstermesi lazım. Katılım ve katkılarınız için teşekkür ediyorum."

Toplantıda, Roman STK temsilcileri ve kanaat önderleri çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundu.

Geçtiğimiz yıl yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Tezcan Fidan, yapılan yardımlar, aile ziyaretleri, öğrencilerimize verilen destekler, ev onarımları ve saha çalışmaları konusunda bilgi verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı da özellikle okullardaki devamsızlıkların önüne geçilmesi amacıyla yürütülen faaliyetler, meslek edindirme kursları ve diğer yürütmüş oldukları çalışmaları anlattı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş ise hane ziyaretleri, bu ziyaretler esnasında yapılan tespitlerle ilgili yönlendirme ve çözümler, evde bakım, Sosyoekonomik Destek, erken yaşta evliliklerin önüne geçilmesi ile ilgili faaliyetlerle KADES ve UYUMA programları ile çalışmalar konularında bilgilendirmelerde bulundu.

İŞKUR Müdürü Şengül Çildam da, istihdam ve işe yerleştirme konusunda yaptıkları çalışmalarla, İş Başı Eğitimi Programları ile İş Kulübü eğitimleri hakkında katılımcılara bilgi aktardı.

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