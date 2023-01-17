Gönüllü eğiticiler dezenformasyonla mücadele için eğitim verecek

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı çerçevesinde bilgi kirliliği, yalan haber ve kara propagandaya karşı "Dezenformasyon ile Mücadele Kurumlar Arası İşbirliği" protokolü imzalandı.

Edirne Valiliği himayesindeki proje, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Edirne Bölge Müdürlüğü, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yeşilay Derneği Edirne Şubesince yürütülecek.

Dezenformasyona karşı daha az dirençli olan ve sosyal medyaya en fazla maruz kalan gençleri, farklı öğrenme yöntemlerini bir arada kullanarak bilgilendirmek ve daha sorumlu bir medya okuyucusu ve sosyal medya kullanıcısı olunması konusunda farkındalık uyandırmak, dijital mecrada dezenformasyonla mücadele etmek amacıyla başlatılan proje kapsamında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Edirne Bölge Müdürlüğü tarafından Gençlik Merkezi üyesi ve Yeşilay gönüllüsü 25 gence bir hafta "Gönüllü eğitici eğitimi" verilecek.

Eğitimi başarıyla tamamlayan gönüllüler 14-29 yaş aralığındaki vatandaşlara bilgi aktaracak.

- Pilot il Edirne

Proje kapsamında pilot il seçilen Edirne'de protokol imzalandı.

Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık, Valilikte düzenlenen imza programında yaptığı konuşmada, projenin kısa sürede tüm Türkiye'de uygulanacağını öngördüklerini söyledi.

Dezenformasyonla mücadele kapsamında kentte önemli bir adım atıldığının altını çizen Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Son yıllarda popüler konulardan biri sosyal medya okuryazarlığı. Yani nasıl biz çocuklarımızı örgün eğitimle okullara alıp birinci sınıfta alfabeyi öğretip okuryazar yapıyorsak sosyal medyanın da böyle bir yönü var. Çünkü zaman zaman şunu hep birlikte görüyoruz. Bazen masumane başlıyor. Bazen vicdan amaçlı, bazen farklı nedenlerle...

Art niyetli suç işleme kayıtları da dahil olmak üzere her boyutuyla yalanın, gerçeğin çok ötesine hızlı bir şekilde taşınabildiğini görüyoruz. Bunun önüne geçmek hepimizin sorumluluğu. Sadece kamusal alandakilerin değil vatandaşlarımızın da, bizlerin de sorumluluğu var. Bu alanda, toplumu ve gençlerimizi bilinçlendirmek adına projenin çok faydalı olacağına inanıyorum."

Kırbıyık, proje taraflarına teşekkür etti.

- "Edirne örneği tüm Türkiye'ye yayılacak"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Edirne Bölge Müdürü Uğur Ülgen de proje hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi uzmanı Ümmühan Yücel ise dezenformasyonla mücadelenin hem bireysel hem devletler nezdinde topyekun mücadele edilmesi gereken bir alan olduğunu söyledi.

Yücel, öğrencileri, sosyal medyada beğeni ya da retweet yaparken "bu doğru olabilir" ya da "bu doğru olmayabilir" düşünce koridorunda bırakmayı amaçladıklarını kaydetti.

Projenin sonuçlarını değerlendireceklerinin altını çizen Yücel, "Bilimsel olarak bu projenin eksikleri neler, hangi konuda desteklenmeli, sonuçlar nasıl daha iyileştirilebilir. Bilimsel olarak bunlar analiz edilecek ve inşallah Edirne örneği tüm Türkiye'ye yayılacak, umudumuz bu. Buranın bir başlangıç olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Konuşmaların ardından protokol; Ülgen, İl Milli Eğitim Müdür Dr. Önder Arpacı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak tarafından Vali Kırbıyık'ın oluruyla imzalandı.

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