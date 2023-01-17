Tırın gizli bölmesindeki 603 kilogram uyuşturucuyu ele geçiren gümrükçülere başarı belgesi verildi

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EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, İpsala Sınır Kapısı'nda bir tırda 603 kilo 464 gram uyuşturucu ele geçiren gümrük muhafaza personeline başarı belgesi verdi.

Kırbıyık, İpsala Sınır Kapısı'nda bir araya geldiği personele teşekkür etti.

Personelin dikkati, takibi ve gayreti ile büyük miktarda yakalama gerçekleştirdiklerini belirten Kırbıyık, "Bundan sonra da aynı özen ve dikkatle çalışmalarınızı yürüteceğinize inanıyor, hepinizi tebrik ediyorum." dedi.

İpsala Sınır Kapısı'nda 6 Ocak'ta Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin riskli olarak değerlendirdikleri tır, X-ray taramasından geçirilmiş, tırdaki ayrıntılı aramada dorsenin üst tarafına yapılan özel bölmede 142 pakette 603 kilo 464 gram skunk ele geçirilmişti.

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