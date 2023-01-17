İpsala OSB'nin kurulum çalışmaları, Vali Kırbıyık başkanlığındaki toplantıda değerlendirildi

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EDİRNE (AA) - İpsala Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) kurulum süreciyle ilgili yapılacak çalışmalar, Vali H. Kürşat Kırbıyık başkanlığında yapılan toplantıda ele alındı.

İpsala Ticaret Borsası'nda yapılan toplantıda, kurulum sürecinin hızla tamamlanması noktasında yapılacak çalışmalar görüşüldü.

OSB'nin, bölge için çok önemli bir gelişme olduğunu belirten Vali Kırbıyık, "Süreci iyi şekilde yönetmemiz gerekiyor. Gerek parselizasyon ve gerekse altyapı çalışmalarının hızlı şekilde tamamlanması için gayret göstermeliyiz. Bu çalışmaları hızlıca yürütüp yaz dönemine kadar bitirmemiz lazım. Akabinde süreci tamamlayıp, bakanlık yatırım programına dahil edebilmeliyiz. Yıl sonunda tahsisleri yapabilecek şekilde bir öngörü ile çalışmalarımızı planlamamız gerekiyor." diye konuştu.

Kırbıyık, kurulum sürecinde verdikleri destekten dolayı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine teşekkür etti.

Toplantıya Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, İpsala Ticaret Borsası Başkanı Necmi Sezer, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Şapçı, belde belediye başkanları ve İl Genel Meclisi üyeleri katıldı.





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