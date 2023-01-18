Keşan Gıda İhtisas OSB toplantısı, Vali Kırbıyık başkanlığında yapıldı

EDİRNE (AA) - Keşan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) kurulum süreciyle ilgili değerlendirme toplantısı, Vali H. Kürşat Kırbıyık başkanlığında yapıldı.
Keşan Ticaret ve Sanayi Odası'nda (KTSO) düzenlenen toplantıda, kurulum süreci devam eden OSB ile ilgili yapılan çalışmalar değerlendirildi.
Vali Kırbıyık, toplantıda yaptığı konuşmada, ilçelerde kurulacak OSB'lerin sadece ilçe ekonomisi için değil bölge ekonomisi için de büyük önem arz ettiğini belirtti.
OSB'lerin bölgeye sağlayacağı ekonomik girdiler ve beraberinde getireceği istihdam katkısının yadsınamayacağını ifade eden Kırbıyık, "Bu süreçleri takip ederken bir yandan hızlı şekilde süreçlerin tamamlanmasına diğer yandan da yapılacak çalışmaların bölgeye uyumlu şekilde yürütülmesine dikkat etmek durumundayız. Bu sebeple her çalışmayı hayata geçirirken ortak akılla değerlendirmelerde bulunmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.
Toplantıya Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, KTSO Başkanı İsmail Şapçı ve diğer ilgililer katıldı.