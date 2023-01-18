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EDİRNE (AA) - Keşan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2022'de 75 bin 190 ton evsel atık topladı.

Temizlik İşleri Müdürü Gökhan Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Keşan'da ve mücavir alanlarda 4 bin 500 çöp kovası ve konteyner bulunduğunu belirtti.

Müdürlükte çalışan 86 personel ve 25 araç ile ilçeyi temizlemek için çalıştıklarını dile getiren Yılmaz, "2022’de Keşan ve mücavir alanlarda 75 bin 190 ton evsel atık topladık. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz, çöpleri ağzı kapalı bir şekilde çöp konteynerlerine atmaları. Bu şekilde davranarak şehrin temiz kalmasına çok büyük bir katkı sağlayabilirler." ifadelerini kullandı.

- Paylaşım mağazasına ilkokul öğrencilerinden destek

Keşan Anafartalar İlkokulu öğrencileri, topladıkları eşyaları Keşan Belediyesi Paylaşım Mağazası'na bağışladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre 4/B sınıfı öğrencileri paketledikleri kıyafetleri, Keşan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Eylem Akdemir ve personele teslim etti.

Öğrencilere paylaşımları için teşekkür eden Akdemir, "Minik kalpler dayanışmasına çok güzel bir örnek. Anafartalar İlkokulu 4/B sınıfı öğrencilerinin öğretmenleri Tülin Onaran'ın teşviki ve Okul Müdürü Necdet Şen'in gözetiminde evlerinden topladıkları ve özenle paketledikleri kıyafetleri, ihtiyaç sahibi çocuklarımıza ulaştırmak için teslim aldık. Tüm çocuklarımıza sonsuz teşekkürler." diye konuştu.





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