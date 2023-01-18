Edirne'de asayiş

EDİRNE (AA) - Edirne'de park halinde bırakılan motosiklet çalındı.
Z.M'nin Nişancıpaşa Mahallesi Yıldız Köşk Sokak'ta evinin önüne park ettiği motosiklet, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı.
Polis ekipleri motosikletin bulunması için çalışma başlattı.
- Direğe kilitlediği bisikleti çalındı
Edirne'de bisikleti çalınan kişi polise başvurdu.
Abdurrahman Mahallesi'ndeki iş yerine gelen Ö.D. bisikletini yolun kenarındaki direğe kilitledi.
İş çıkışı bisikletinin yerinde olmadığını gören Ö.D. polise şikayette bulundu.
- Uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı
Edirne'de üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çavuşbey Mahallesi Tekirdağ Sokak'ta durumundan şüphelendikleri E.Ö'yü durdurdu.
Şüpheli, polis ekiplerinin üzerinde bir şey olup olmadığının sorulması üzerine kartona sarılı 3.58 gram esrarı verdi.
E.Ö. gözaltına alındı.