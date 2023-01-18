Edirne'de hamsinin kilogramı 25 liradan satılıyor

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! İşte kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne'de kilogramı 25 liraya düşen hamsi, balıkçı tezgahlarında talep görüyor.

Balıkçıların, "Denizlerin kuru fasulyesi" olarak adlandırdığı hamsinin bol miktarda avlanması, fiyatına da yansıdı.

Balık Pazarı Çarşısı'nda esnaf Yusuf Çimen, AA muhabirine, balık satışlarından memnun olduklarını söyledi.

Son günlerde pazarın gözdesinin "hamsi" olduğunu belirten Çimen, "İki çeşit hamsi var, ince hamsinin kilogramını 25 liraya, biraz daha iri olan hamsinin kilogramını 80 liradan satıyoruz. Vatandaşlar hamsiye ilgi gösteriyor. Hamsi özellikle Karadeniz'de fazlaca çıkıyor." dedi.

Çimen, satışa sundukları ince hamsinin yasal boyutlarda olduğunu vurgulayarak, "Hamsi kar suyu bekliyor. Havalar soğudukça, kar suyu gelince hamsi artacak ve daha da lezzetlenecek." diye konuştu.

Çimen, uskumrunun kilogramını 80, istavritin 90, mezgit ve levreğin kilogramını ise 160 liraya sattıklarını dile getirdi.

Kent sakinlerinden Hamza Erdoğan ise haftada 2 kez balık tükettiğini ve özellikle balık pazarından hamsi aldığını anlattı.

Tezgahta iki çeşit hamsinin satıldığını belirten Erdoğan, "Biri diğerinden biraz iri. Tazelik olarak çok farkları yok. Küçük olanı tercih ediyorum fiyatı daha uygun. Favorim Karadeniz hamsi. En pahalı ya da en lüks balığı da yesem bittikten sonra keşke hamsi olsa diyorum. Fiyatı uygun, lezzet olarak da fark ettiğini düşünüyorum. İrileştikçe hamsini tadı biraz kaçıyor gibi." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.