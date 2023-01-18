BMMYK Türkiye Temsilcisi Leclerc, Edirne Valisi Kırbıyık'ı ziyaret etti

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EDİRNE (AA) - Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc ve beraberindeki heyet, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük ve İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu'nun da yer aldığı ziyarette, Vali Kırbıyık, Leclerc ve beraberindeki heyetle bir süre görüştü.

Görüşmede, düzensiz göç ve buna bağlı ortaya çıkan hususlar, alınan tedbirler ile yürütülen işbirliği çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

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