Edirne'de geçen yıl 5 ton 380 kilo atık yağ toplandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de geçen yıl 5 ton 380 kilo sanayi kaynaklı atık yağ toplandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, toplanan atık yağların lisanslı firmalar vasıtasıyla geri dönüşüme gönderilerek, ülke ekonomisine katkı sağlandığı belirtildi.

Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği kapsamında kent merkezinde belediyenin yetki alanları içeresinde işletmelerden kaynaklanan atık yağların toplanması taşınması ve bertarafının Edirne Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün koordinasyonunda devam ettiği bildirildi.

Sanayi kaynaklı atık yağların taşınma ve bertaraftının ise Edirne Belediyesinin protokol yaptığı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından lisansları bulunan PETDER (Petrol Sanayi Derneği) ve AKSÜS Kimya ve Entegre Atık İşletmeleri San. Tic. A.Ş. firmaları tarafından yerine getirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2022 yılı içerisinde Edirne Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün koordinasyonunda belediye sınırları içeresinde 5 ton 380 kilo sanayi kaynaklı atık yağ belediyenin protokolü bulunan lisanslı firmalar vasıtasıyla geri dönüşüme gönderilerek ülke ekonomisine katkı sağlandı. Hem çevrenin ve doğanın korunması hem de ülke ekonomisine katkı sağlaması amacıyla sanayi kaynaklı atık yağlar toplanarak, geri dönüşüme gönderilmesi konusunda çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

İşletmelerimize ve kurumlarımıza, sanayi kaynaklı yağların zararları konusunda eğitimler düzenleyerek, söz konusu kurumlarımızı atık yağların toplanması ve bertarafı ile ilgili bilgilendirme çalışmaları gerçekleştiriyoruz."

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