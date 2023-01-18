Edirne'de İRAP İzleme ve Değerlendirme Toplantısı düzenlendi

EDİRNE (AA) - Edirne'de İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) İzleme ve Değerlendirme Toplantısı, Edirne Valisi H.Kürşat Kırbıyık başkanlığında yapıldı.

Valilikte düzenlenen toplantıda, Edirne'de meydana gelebilecek afet olaylarıyla ilgili İRAP hazırlık çalışmaları görüşüldü.

Bu kapsamda, 2021 ve 2025 yıllarını kapsayan plan dahilinde oluşabilecek riskler ve bu risklerin azaltılması, bertaraf edilebilmesi noktasında kurumların yapması gereken çalışmalar değerlendirildi.

Vali Kırbıyık, afet öncesi yapılacak çalışmaların önemine değinerek, bu konuda ilk olarak risklerin ve eksiklerin belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Afetlerle ilgili belli süreçler olduğunu ifade eden Vali Kırbıyık, "Biri afet öncesinde yapılacak iş ve işlemler ki en önemli kısmı burası aslında. Afet anında yapılması gereken eylemler, davranışlar, iş ve işlemler var. Bir de afet sonrası iyileştirmeler, tahliye edilmedeki süreçler var. Biz afet sırası ve afet sonrasını aslında ülke olarak belli bir noktaya getirdik. AFAD Başkanlığı bu noktada çok ciddi kurumsallaşma sağladı. Çok şükür ülkede son dönemde yaşanan afetlerden sonra yaraların sarılması kısmında çok hızlı hareket ediyoruz." dedi.

Geçen yıl onaylanan planda risklerin ve yapılması gereken önerilerin belirlendiğini ifade eden Vali Kırbıyık, önerilerin yerine getirilmesi noktasında çok iyi çalışma yapılması gerektiğini vurguladı.

"Bugün de gördüğümüz bazı eksiklikler var" diyen Vali Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Onu herkes yeniden kontrol etsin. Bazen bu tarz işlerin şöyle faydası olur. Kendi kendimizi kontrol ederiz. Teftişin de denetimin de aslında en önemli mantığı budur. Denetim ve teftişten önce yapılacak olan otokontrol, teftişin kendisi kadar kıymetlidir. Burada bulunan bütün arkadaşlarımızın, bütün yöneticilerimizin buradan çıktıktan sonra kurumlara döndüğünde bir arkadaşlarına talimat vermesini istiyoruz. Bu konudaki çalışmalarda ne yaptığınız, bu çalışmaları nasıl daha iyi hale getirebiliriz? Nerede eksik nerede fazlayız? Bu otokontrolü sağlarsak önemli bir mesafe kat etmiş oluruz. Kurumlar arası koordinasyonun çok önemi var. Çalışmalarımızı birbirimiz ile koordineli yürütmeli, bu konuda eksiklerimizi gidermeliyiz. Bu sisteme veri girişini eksiksiz yapmalıyız. Afet olduktan sonra herkes bir yerden tutuyor ancak üzerimizdeki sorumluluğu vebali kaldırmak istiyorsak bu aşamada yapacağımız çalışmalar kıymetli. Hepinizin bu noktada azami düzeyde gayret göstereceğinizden eminiz."

Toplantıya, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Vali Yardımcıları Ali Uysal ve Eyyüp Batuhan Ciğerci, DSİ Bölge Müdürü Faruk Yücekök, AFAD İl Müdürü Ali Altındal, ilçe belediye başkanları ve ilgili kurum müdürleri katıldı.









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