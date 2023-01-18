Kırkpınar Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneğinin olağan genel kurulu yapıldı

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EDİRNE (AA) - Kırkpınar Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneğinin olağan genel kurulu, Edirne'de gerçekleştirildi.

Derneğin genel kurul toplantısı, kentteki bir restoranda yapıldı.

Toplantı, Kırkpınar Marşı bestekarı merhum Beyazıt Sansı ve hayatını kaybeden pehlivanlar için saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

Kırkpınar Kültürünü Tanıtma Derneği Başkanı ve geçmiş dönem Kırkpınar güreş ağalarından Alper Yazoğlu, Kırkpınar'ın gönüllerdeki destan olduğunu belirtti.

Toplantının divan başkanlığını yürüten Edirne'nin eski belediye başkanı İbrahim Ay ise Kırkpınar'da tüm yükü belediyenin sırtladığını ifade ederek, organizasyonun kurumlarla iş birliği içerisinde yürütülmesi gerektiğine inandığının altını çizdi.



Federasyonda karar alıcıların genelinin minder güreşinden geldiğini ancak yağlı güreşlerin bambaşka bir branş olduğunu aktaran Ay, "Şu anda yağlı güreşler, yağlı minder güreşi olmuş. Kim karşı çıkarsa çıksın, karşısına da çıkarım. Kulağına yağ kaçmamış kişiler bu sporla ilgili kararlar verirken bu iş olmaz." ifadelerini kullandı.



Bulgaristan'da gerçekleştirilen Koca Yusuf Güreşleri'nin ağası Ramazan Güven de yağlı güreşlerin olimpiyatının Kırkpınar olduğunu belirterek, derneklerinin federasyon üzerinde etkili olması gerektiğini düşündüğünü dile getirdi.



Ardından tek listeyle gidilen seçimde derneğin yönetimi Alper Yazoğlu, Hüseyin Erkin, Mehmet İriş, Murat Köse, Mustafa Altunhan, Levent Erdoğan ve Şükrü Kayabaş'tan oluştu.

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