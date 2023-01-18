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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba pazarcı esnafını ziyaret etti

AA

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba pazarcı esnafını ziyaret etti

EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, pazarcı esnafını ziyaret ederek vatandaşlara çorba ikramında bulundu.

Partiden yapılan açıklamaya göre, İba, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Bu kapsamda İba, AK Parti Edirne İl Kadın Kolları Başkanı Nergiz İnce, belediye meclis ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte 1. Murat Mahallesi'nde kurulan semt pazarını ziyaret etti, vatandaşlara çorba ikram etti.

Esnafın taleplerini dinleyen İba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek, esnafa bol kazanç ve hayırlı işler diledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İba, köylerde, mahallelerde, ilçelerde ve beldelerde olduğu gibi kent merkezinde de ziyaretlerini sürdürdüklerini belirtti.

İba, vatandaşların ve esnafın talep, görüş ve önerilerini dinleyerek, sorunların çözümü noktasında ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını ifade etti.

Ziyarette ayrıca, AK Nokta Aracı ile broşür dağıtıldı, vatandaşlara AK Parti hükümetinin yaptığı hizmetler anlatıldı.



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