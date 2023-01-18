Keşan'da şiddetli rüzgar etkili oldu

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EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.



Şiddetli rüzgar nedeniyle Park Caddesi'nde bir apartmanın dış cephe kaplamasındaki malzemeler yerinden sökülerek caddeye düştü.



İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve Keşan Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği (KEDAK) ekipleri sevk edildi.



Araç ve yaya trafiğine kapatılan cadde, dış cephedeki kaplamanın sağlamlaştırılmasının ardından yeniden açıldı.

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