Rahatsızlığı nedeniyle ölen üniversite öğrencisi Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! İşte kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Edirne'de defnedildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Yakın Doğu Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğrencisi Deniz Gökmen (24), rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'daki özel bir hastanede tedavi gördü.

Tedavisine rağmen hayatını kaybeden Gökmen için Eski Cami'de cenaze töreni düzenlendi.

Babası Tamer ve annesi Müjgan Gökmen, taziyeleri kabul etti.

Törene, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Kırklareli Valisi Birol Ekici, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, Lalapaşa Kaymakamı Ömer Bulut, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, Lalapaşa Belediye Başkanı İsmail Arslan, Edirne İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş, siyasi parti temsilcileri ve Gökmen ailesinin yakınları katıldı.

Deniz Gökmen'in cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Yenişehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.