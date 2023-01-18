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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'de şiddetli rüzgar etkili oldu

AA

Edirne'de şiddetli rüzgar etkili oldu

EDİRNE (AA) - Edirne'de şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle İpsala ilçesine bağlı Sarpdere köyünde bir ağıl ile İbriktepe köyünde tarım aletlerinin bulunduğu bir deponun çatısı uçtu. Haber verilmesi üzerine her iki noktaya AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler malzemeleri düştükleri yerden kaldırdı.

Keşan ilçesinde ise Park Caddesi'nde bir apartmanın dış cephe kaplamasındaki malzemeler yerinden sökülerek caddeye düştü. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve Keşan Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği (KEDAK) ekipleri sevk edildi. Araç ve yaya trafiğine kapatılan cadde, dış cephedeki kaplamanın sağlamlaştırılmasının ardından yeniden açıldı.

Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte şiddetli rüzgarın yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.




Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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