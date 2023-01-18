Edirne'de çok sayıda kaçak elektronik sigara ve makaron ele geçirildi

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EDİRNE (AA) - Edirne'de bir otomobilde yapılan aramada çok sayıda gümrük kaçağı çok sayıda elektronik sigara ve boş makaron bulundu.

Bir ihbarı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri kent girişinde bir otomobili durdurdu.



Otomobilde yapılan arama gümrük kaçağı 12 bin 800 elektronik sigara, 90 bin boş makaron, 72 bin sigara filtresi ile 2 bin 300 adet gözlük ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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