Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi için 2023 bütçesinden 2,5 milyar lira ayrıldı

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EDİRNE (AA) - TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi için 2023 bütçesinden 2,5 milyar lira ayrıldığını bildirdi.

Aksal yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti'nin, Cumhuriyetin ilk yıllarından sonra sekteye uğratılan demir yolu taşımacılığını yeniden gündemine alarak mevcut hatları teknolojik gelişmeler ışığında yenilediğini, yüksek hızlı ve hızlı demir yolu yapımını başlatarak birçok projeyi hayata geçirdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yılın ilk grup toplantısında verdiği müjdelerin, Türkiye Yüzyılı inşasında raylı sistemlere verilen önemi gösterdiğini ifade eden Aksal, şunları kaydetti:

"Halkalı-Ispartakule hızlı tren hattındaki çalışmaların süratleneceğini belirten Cumhurbaşkanımız, Ispartakule-Çerkezköy hızlı tren hattının inşasına da başlayacağımızı belirtti. Edirne için Cumhuriyet döneminin en önemli projelerinden olan Kapıkule-Halkalı Hızlı Tren projesi, Kapıkule-Çerkezköy, Çerkezköy-Ispartakule ve Ispartakule-Halkalı olmak üzere üç etaptan oluşuyor. Birinci etabını oluşturan Kapıkule-Çerkezköy hattı 2024 yılında tamamlanacak. 2023 yılı yatırım ödeneğinden, Avrupa ile Asya arasında kesintisiz yük ve yolcu taşımacılığını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi için 2,5 milyar lira ayrıldı. Şimdiden ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olsun."

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