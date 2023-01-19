Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! İşte kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Süloğlu'nda Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen Toplantısı gerçekleştirildi.

Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya başkanlığında Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıya, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Özkan Şen ve encümen üyeleri katıldı.

Yapılan çalışmalarla ile ilgili bilgi alan Kaya, planlanan projelerle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Toplantının ardından mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelen Kaya, genel durum, sorunlar, ihtiyaç ve talepler hakkında bilgi aldı.

-Ebeveynlere yönelik eğitim düzenlendi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Aile Okulu" Projesi kapsamında Süloğlu'nda anne ve babalara yönelik eğitim düzenlendi.

Süloğlu Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen eğitimde anne ve babalara yönelik sosyal beceri, aile içi iletişim yönetimi, teknoloji kullanımı, ahlaki gelişim, stres yönetimi, sağlıklı beslenme, çevre ve ilk yardımın da aralarında bulunduğu 14 farklı konuda bilgilendirme yapıldı.

Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, burada yaptığı konuşmada daha çok aileye ulaşmak istediklerini belirtti.

-"Kitap Dostum" Projesi kapsamında okuma saati etkiliği düzenlendi

Süloğlu Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri halk kütüphanesinde okuma saati etkinliği gerçekleştirdi.

Öğrenciler "Kitap Dostum" Projesi kapsamında okuma saatini Süloğlu Halk Kütüphanesi'nde değerlendirdi.

Süloğlu İlkokulu anasınıfı öğrencilerinin de katıldığı etkinlikte okuma saati sonrası çeşitli aktiviteler yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.