AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, taksicileri ziyaret etti

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EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve beraberindekiler, kentte faaliyet gösteren taksicileri ziyaret etti.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İba, kentteki taksi duraklarını ziyaret ederek taksicilerin istek ve sıkıntılarını dinledi.

İba, ziyarette yaptığı konuşmada, taksicilerin sadece ulaşım ve taşıma hizmetinde değil aynı zamanda kentin kültürüne, yaşam biçimine ve insani ilişkilerine de etki ettiğini belirtti.

Halka hizmet veren sektörlerden birinin de taksicilik olduğunu aktaran İba, şunları kaydetti:

"Yaptığımız ziyaretlerde kentin daha iyi noktalara gelmesi ve esnaflar, vatandaşlar ve kente gelen turistlerin hak ettiği hizmeti alabilmesi adına çalışmalar yapıyoruz. İlgili bakanlıklarla sürekli istişare halindeyiz. Taksici esnafı şehri en çok gezen ve her şeyi gören, bilen kişilerdir. Eksiklikler ve yapılmasını istedikleri konuları gördüklerinde iletmelerini isteriz."

Fatih Mahallesi Muhtarı Bilal Ürer'i de ziyaret eden İba, mahalledeki eksiklikler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Ziyaretlerde, İl Kadın Kolları Başkanı Nergiz İnce, il başkan yardımcıları ve yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

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