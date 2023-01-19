Edirne Valisi Kırbıyık, uluslararası öğrencilerle tiyatro oyunu izledi

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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesinden 200 uluslararası öğrenci, Devlet Tiyatroları Edirne Sahnesi'nde "Vatan Yahut Namık Kemal" adlı oyunu izledi.



Tarihi Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'ndaki sahnede beğeniye sunulan oyunu, Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık ve eşi Dilek Kırbıyık, kurum müdürleri, akademisyenler ve uluslararası öğrencilerle seyretti.



Ergun Sav'ın yazdığı, Faruk Günuğur'un yönettiği tek perdelik oyunda, vatan şairi Namık Kemal'in vatan sevgisi ve hürriyet aşkı anlatılıyor.



Oyunun ardından Vali Kırbıyık, öğrencilerle sohbet etti. Katılımcılara simit ve Edirne beyaz peyniri ikram edildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) organizasyonuyla, tarihi sahnedeki yılın ilk tiyatro oyununu uluslararası öğrencilerle izlediklerini söyledi.

"Vatan" deyince Namık Kemal, "Namık Kemal" deyince de "vatan"ın akla geldiğini vurgulayan Soytürk, bunun anlamlı bir organizasyon olduğunu belirtti.



YTB Edirne Temsilcisi Fatih Ot ise Başkanlığın iletişimde olduğu uluslararası öğrencilerin güzel bir etkinlikte bir araya geldiğini ifade etti.



Trakya Üniversitesinde eğitim gören Arnavutluk vatandaşı Ahmed Ali, oyunu beğeniyle izlediklerini söyledi.



Arnavut öğrenci Denada Mena da "Oyunu izlerken vatan sevgisi ve aklımıza kendi vatanımız geldi. Bizim için çok heyecanlı bir tiyatro oyunuydu, çok beğendim." diye konuştu.

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