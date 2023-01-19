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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'de kadın girişimci devlet desteğiyle ceviz işleme tesisi kurdu

AA

Edirne'de kadın girişimci devlet desteğiyle ceviz işleme tesisi kurdu

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde kadın girişimci Hatice Demir, aldığı devlet desteğiyle ceviz işleme tesisi açtı.

Büyükdoğanca köyünde 5 yıldır geleneksel yöntemlerle ceviz üreten Demir, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) KOSGEB Temsilciliğinin yönlendirmesi ile KOSGEB'e başvurdu.

Başvurusu kabul edilen Demir, buradan elde ettiği kaynakla ceviz işleme tesisi kurdu.

Büyükdoğanca köyünde 34 dönüm alandaki tesiste geçen yıl 60 ton ürün işlendi.

Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, ağaçtan toplanan cevizin, soyma, ayırma ve kurutma gibi işlemlerden geçmesi gerektiğini söyledi.

Cevizin kurutma işleminin ise bir ay sürdüğünü belirten Demir, "Bu işlerle uğraşmak istemeyen üretici de dalından aracıya veriyor, yarı yarıya zarar ediyor, kar alamadığı için de üretimden soğuyordu. Makine olmadığı için geleneksel yöntemleri kullanan üretici yüzde 40 zarar ediyordu. Bu yüzden böyle bir tesis açtım." dedi.

Demir, Türk kadınının oldukça çalışkan olduğunu vurgulayarak, "Devlet destekleri arttığı için bu cevher de gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Bunun yanında aile desteği de lazım. Maddi ve manevi destek olunca kadınlarımızın daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Türkiye'de tarım çok gelişecek. Benim önerim, birbirinize fidan, tohum hediye edin." diye konuştu.

Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı da Demir'i tesisinde ziyaret ederek başarı diledi.

KOSGEB'in üreticilere çeşitli destekleri olduğunu vurgulayan Şapçı, "Bir hayaliniz var ve imkanlarınızı geliştirmek için destek almaya ihtiyacınız varsa 'önce bize gelin' diyoruz. KOSGEB temsilciliğimize başvurup ne tür destekler var, öğrenin. Bunlarla kendinize daha güçlü bir altyapı oluşturup, hedefimize daha hızlı yürürüz. Bu tarz öncü kadın yatırımcılarımıza çok ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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