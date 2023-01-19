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EDİRNE (AA) - Edirne'de yarın 57 bin 330 öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline girecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, eğitim öğretim faaliyetinde bulunan okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarının 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönemi yarın sona erecek.

İl genelinde okul öncesinde 7 bin 227, ilkokulda 17 bin 73, ortaokulda 16 bin 123 ve ortaöğretimde 16 bin 907 olmak üzere 57 bin 330 öğrenci karnelerini alacak.

Öğrencilerle birlikte 5 bin 158 öğretmen ve 556 personel de yarıyıl tatiline girecek.

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