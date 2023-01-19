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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü tarafından düzenlenen "Trakya’da Arkeoloji" başlıklı konferans serisi devam ediyor.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yaraş'ın organize edip yöneticiliğini yaptığı çevrim içi programda, İstanbul Üniversitesi Yüzey Araştırması (İSTYA) Projesi kapsamında Avrupa yakasında yürütülen çalışmalar ve sonuçları ele alındı.

Konferansa konuşmacı olarak katılan İstanbul Üniversitesinden Doç. Dr. Emre Güldoğan, İstanbul'un Çatalca, Silivri ve Beylikdüzü ilçelerinde uzun yıllar kapsamlı yüzey araştırmaları yaptıklarını belirtti.

Yaptıkları araştırmada tarih öncesinden Osmanlı'ya kadar olan dönemlere ait pek çok buluntuya ulaştıklarını aktaran Güldoğan, çalışmalarda önemli sonuçlara ulaştıklarını dile getirdi.

​​​​​​​Güldoğan, 2023 yılında Sarıyer ilçe sınırları içinde de bu yönde araştırmaların başlayacağını sözlerine ekledi.

- Keşan'da kaldırımlar engellilerin kullanımına uygun hale getirildi

Keşan'da Hastane Caddesi'nde kaldırım iniş çıkışlarına belediye ekiplerince rampa yapıldı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Hastane Caddesi’nde kaldırım inişlerine rotmiks ile rampa yapılarak, engelli vatandaşlar ile bebek arabası ve pazar arabalarının rahat bir şekilde ulaşım sağlayabilmesi sağlandı.

Fen İşleri Müdürü Erdi Kılıç, Hastane Caddesi’nde mayıs ayında yapılacak olan asfalt serim çalışmalarıyla kalıcı çözüm üreteceklerini belirtti.



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