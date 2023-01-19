Edirne'de asayiş

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EDİRNE (AA) - Edirne'de park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi otoparkında henüz bilinmeyen nedenle bir otomobil motor kısmından alev aldı.

Çevredeki vatandaşların kendi imkanlarıyla söndürdüğü yangın nedeniyle otomobilde hasar oluştu.

- Güvercin hırsızlığı

İpsala ilçesinde bir kişinin kümesinden güvercin çalındı.

Ş.D, Bozkurt Mahallesi'nde bir kümeste baktığı güvercinlerden 7'sinin çalındığını belirterek polis merkezine başvurdu.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Motosiklet hırsızlığı

Uzunköprü ilçesinde park halindeki motosiklet çalındı.

Alınan bilgiye göre, Ü.G'nin Halise Hatun Mahallesi'nde park halinde bıraktığı motosiklet henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.









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