Edirne'de "Matematik Seferberliği" Projesi dönem sonu sergisi açıldı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de "Matematik Seferberliği" dönem sonu proje sergisi açıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Matematik Seferberliği" kapsamında Edirne'de projeyi yürüten 22 okulun öğretmen ve öğrencileri matematik ile ilgili materyaller hazırladı.

Matematik materyallerinden oluşan projesi sergisi Edirne Akmercan Anadolu İmam Hatip Lisesinde, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, müdür yardımcıları, şube müdürleri, okul yöneticileri ve öğrencilerin katılımıyla açıldı.

Arpacı ve beraberindekiler, sergide yer alan materyallerin bulunduğu stantları gezerek, öğretmen ve öğrencilerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Arpacı, burada yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan projenin öğrencilere matematiği eğlenerek öğretmeyi amaçladığını belirtti.

Projenin matematik dersini öğretme pratiği, yaklaşımı ve yöntemini birçok açıdan iyileştireceğini aktaran Arpacı, "Bu konuda getireceğimiz yeni yaklaşımlarla birlikte öğrencilerimizin matematiği severek öğrenmelerini ve yaşama uyarlamalarını hedefliyoruz." dedi.





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