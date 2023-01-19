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EDİRNE (AA) - Uzunköprü Milli Eğitim Müdürü Eralp Akman, ilçedeki okulların 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönemini başarılı şekilde tamamladığını bildirdi.

Akman, yaptığı yazılı açıklamada, okullarda birinci dönemin yarın sona ereceğini ve ikinci dönemin 6 Şubat'ta başlayacağını belirtti.

Başarılı bir dönemi geride bıraktıklarını belirten Akman, şunları kaydetti:

"Geride bıraktığımız bu dönemde Değirmenci Köy Yaşam Merkezimiz faaliyete başlamış tüm öğrencilerimiz ve halkımıza hizmet etmektedir. Yapılan çalışmalar ve bağışçılarımızın değerli katkılarıyla kütüphanesiz okulumuz kalmamış ve kütüphanelerimizdeki kitap sayımız 56 bine ulaşmıştır. Bakanlığımızın başlattığı Aile Okulu Projesi eğitimlerinde iki binden fazla velimizin eğitimleri tamamlanmış olup, muhtar eğitimlerini de kapsayarak devam etmektedir. Mesleki Eğitim Merkezimizde toplam 34 meslek alanımız bulunmakta olup yapılan çalışma ve doğru yönlendirmeler ile merkezimizdeki öğrenci sayımız 300'e ulaşmıştır."

Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı "Matematik Seferberliği" projesi kapsamında da çok sayıda etkinlik yaptıklarını aktaran Akman, ilçedeki okulların yeni döneme de başarılı şekilde devam edeceğini kaydetti.

- Keşan'da 1200 ton atık kağıt geri dönüşüme kazandırıldı

Keşan ilçesinde geçen yıl 1200 ton atık kağıdın geri dönüşüme kazandırıldığı belirtildi.

Keşan Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Arzu Kirezli, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin birçok yerine geri dönüşüm kutuları koyduklarını belirtti.

Atık ilaç toplama kutularından geçen yıl 315 kilogram atık ilaç topladıklarını anlatan Kirezli, şunları kaydetti:

"2022 yılında belediye binasında toplam bir ton ambalaj atığı ayrı toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı. İlçe genelinde sıfır atık sistemi çalışmaları sonucunda toplam 1200 ton kağıt, karton, 18 ton plastik atığı, 430 kilogram metal atığı ve 19 ton cam atığı topladık ve geri dönüşümünü sağladık."

- İpsala Kaymakamı Sevgili köy ziyaretlerinde bulundu

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, köy ziyaretleri gerçekleştirdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Pazardere, Hacıköy ve İbriktepe köylerini ziyaret eden Sevgili, vatandaşların istek ve problemlerini dinledi.

Sevgili, köy ziyaretlerinin süreceğini kaydetti.

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