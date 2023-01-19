Edirne'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı yakalandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde ele geçirilenlerin tarihi eser olduğu değerlendirilen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde 3 evde arama yaptı.

Aramalarda tarihi eser olduğu değerlendirilen 115 metal obje ile 3 metal arama dedektörü ele geçirildi.

Şüpheli 3 kişi gözaltına alındı.









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