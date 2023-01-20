Keşan'da çantasında sentetik ecza ele geçirilen şüpheli yakalandı

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EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde çantasında 257 sentetik ecza ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde şüphelendikleri İ.K'nin çantasında arama yaptı.



Aramada, bebek eşyaları arasına gizlenmiş 257 sentetik ecza bulundu.

Şüpheli İ.K. gözaltına alındı.





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