Vali Kırbıyık, Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunun konserine katıldı

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EDİRNE (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, "Bir Gönül Hikayesi" konseri verdi.

Sanat yönetmeni Halil Erseven yönetiminde, topluluğun Türkocağı Caddesi'nde bulunan binasında düzenlenen konserde, sanatçılar fasıl ve solo şarkılar seslendirdi.

Zaman zaman katılımcılar şarkılara eşlik etti.

Edirne Valisi H.Kürşat Kırbıyık, güzel bir konserde bir araya geldiklerini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Konsere, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak, kamu kurum kuruluşlarının müdürleri ile vatandaşlar katıldı.













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