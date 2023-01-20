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EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, "Gönül Gönüle Edirne" ziyaretleri kapsamında Lalapaşa ilçesi ile Doğanköy ve Çömlekakpınar köylerini ziyaret etti.

Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Lalapaşa Belediye Başkanı İsmail Arslan'ı ziyaret eden İba, AK Parti Lalapaşa İlçe Başkanlığında partililer ile bir araya geldi.

İba, ilçede pazar yerini de ziyaret ederek vatandaşlara simit ikram etti.

Doğanköy köyünde vatandaşların isteklerini dinleyen İba, AK Partiye üye olan vatandaşların rozetlerini taktı. Köylere yapılacak yatırımlarla ilgili bilgi veren İba, 3 bin 800 dekar alanın sulama ihtiyacının karşılanacağı Doğanköy Göleti'ndeki çalışmalarda sona yaklaşıldığını kaydetti.

İba, Çömlekakpınar köyünde de vatandaşlarla bir araya gelerek istek ve problemlerini dinledi.

- Kaymakam Bulut'tan Çatma köyüne ziyaret

Lalapaşa Kaymakamı Ömer Bulut, Çatma köyünü ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, köyde incelemede bulunan Bulut, yapılan çalışmalarla ilgili köy muhtarı Yahya Özkaya'dan bilgi aldı.

Vatandaşlarla bir araya gelen Bulut, sorun ve talepleri dinledi.

Kaymakam Bulut, köy ziyaretlerinin devam edeceğini kaydetti.

- Engelli ailenin yaşadığı sokağın yolları yenilendi

Lalapaşa'ya bağlı Çömlekakpınar köyünde engellilerin tekerlekli sandalye ile rahat yolculuk edebilmeleri için köy yollarının bazı kısımları kilit parke taş ile yenilendi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, engelli ailenin yaşadığı sokakta akülü araba ve tekerlekli sandalye ile rahat yolculuk edilebilmesi için yollarda yenileme çalışması yapıldı.

Çalışmalar kapsamında sokak üzerindeki yol kilit parke taşı ile yeniden düzenlendi.

Öte yandan, Kalkansöğüt köyünde bulunan şehit yakınlarının ikametlerinin bulunduğu sokaklar da kilit parke taşı ile yenilendi.

- Kaçak avcılığa geçit verilmiyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılıkla mücadele çalışmalarını ve denetimlerini sürdürüyor.

DKMP 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçak avcılıkla mücadele çalışmaları kapsamında DKMP Av Koruma ve Kontrol Ekipleri Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da 615 avcıyı denetledi.

Belgeleri ve tüfekleri kontrol edilen avcılara, kaçak avcılık ve av limitleri konusunda bilgilendirme yapıldı.

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