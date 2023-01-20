Trakya'daki okullarda karne töreni düzenlendi

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EDİRNE (AA) - Trakya'da öğrenciler, okullarda düzenlenen karne töreni sonrası yarıyıl tatiline girdi.

Edirne'de Fevzipaşa İlkokulu'nda düzenlenen törende Vali Kürşat Kırbıyık, sınıfları gezerek öğretmenlerden öğrencilerin durumu hakkında bilgi aldı.

Daha sonra karne dağıtımı yapan Kırbıyık, öğrencilerle tavsiyelerde bulundu.

Okulda oluşturulan "İngilizce Sokağı"nın açılışını da öğretmen ve öğrencilerle gerçekleştiren Kırbıyık, emeği geçenleri tebrik etti.

Kırbıyık, tören sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, il genelinde 290 okulda 57 bin 330 öğrencinin karne aldığını söyledi.

Öğrencilerin heyecanına Fevzipaşa İlkokulu'nda ortak olduklarını belirten Kırbıyık "Özellikle birinci sınıflarımızı seçtik. Birinci sınıflarımız hayatlarındaki ilk karnelerini alıyor. İnşallah bundan sonraki eğitim öğretim dönemlerinde de hep böyle başarılı, güzel karneleriyle birlikte hayatta umut ettikleri noktalara geleceklerini düşünüyoruz." dedi.

Kırbıyık, öğretmenlere, okul idarecilerine ve Milli Eğitim Müdürlüğü personeline de özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.

Öğrencilere yarıyıl tatilini iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulunan Kırbıyık, şunları kaydetti:

"İyi bir dinlenme, iyi bir tatil dönemi. Aynı zamanda spor yapabilecekleri, eğlenebilecekleri güzel bir fırsat diye düşünüyorum. Onlara bireysel olarak da bir ağabeyleri olarak bol bol kitap okumalarını tavsiye ediyorum. Çünkü gerek hayat içerisinde kendilerini ifade edebilmelerinin gerek artık yeni akademik süreçte okuduğunu anlamanın çok önemli olduğu, ön plana çıktığı bir süreç yaşıyoruz. Bu süreçte çok kitap okuyan öğrencilerin çok daha başarılı olduğunu görüyoruz. Onlara da özellikle bu dönemi iyi bir şekilde geçirmelerini ve bol kitap okumalarını tavsiye ediyorum."

Kırbıyık, sınava girecek öğrencilerin eksiklerini görmeleri açısından yarıyıl tatilinin önemli olduğunu dile getirdi.

Velilerin de ara dönemde çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmesi gerektiğini belirten Kırbıyık, "Çocuklarıyla çok daha fazla aktivite yapabilecekleri, birlikte vakit geçirebilecekleri, geziler yapabilecekleri, spor etkinliklerine katılabilecekleri bir dönem. İnşallah çocuklarımızın ikinci dönemin başında ailelerin bu etkisiyle birlikte daha pozitif, daha motivasyonu yüksek bir şekilde okula gelip 2022-2023 eğitim öğretim yılını en iyi şekilde bitireceğimizi umut ediyorum." dedi.

Törene, Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, şube müdürleri ve öğretmenler katıldı.

- Kırklareli

Kırklareli'nde de Mustafa Dalcalı İlkokulu'nda tören düzenlendi.

Derslikleri gezen Vali Birol Ekici ile Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, öğrencilere karnelerini verdi.

Vali Ekici, il genelinde 53 bin 372 öğrencinin karne heyecanı yaşadığını ifade etti.

Çocukların okullaştırılmasında Kırklareli'nin yüzde 99'a ulaştığını anlatan Ekici, "Türkiye ortalamasının üzerindeyiz. Çocuklarımızın neredeyse tamamını okullaştırdık. Bunun için bu yıl çok büyük bir çaba sarf ettik. Kütüphanesiz okul bırakmadık. Dezavantajlı olan 4 bin çocuğumuza günlük yemek verdik. İkinci dönem bunun sayısını 8 bine çıkaracağız." diye konuştu.

Vali Ekici, daha sonra öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

- Tekirdağ

Tekirdağ'da okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören 209 bin 976 öğrenci tatile girdi.

Vali Aziz Yıldırım, Çorlu ilçesinde Şehit Hamza Çavuş İlkokulu'nda öğrencilere karne dağıttı.

Daha sonra Vali Yıldırım, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.



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