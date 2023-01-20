Trakya'daki okullarda karne töreni düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trakya'daki okullarda karne töreni düzenlendi

AA

Trakya'daki okullarda karne töreni düzenlendi

EDİRNE (AA) - Trakya'da öğrenciler, okullarda düzenlenen karne töreni sonrası yarıyıl tatiline girdi.

Edirne'de Fevzipaşa İlkokulu'nda düzenlenen törende Vali Kürşat Kırbıyık, sınıfları gezerek öğretmenlerden öğrencilerin durumu hakkında bilgi aldı.

Daha sonra karne dağıtımı yapan Kırbıyık, öğrencilerle tavsiyelerde bulundu.

Okulda oluşturulan "İngilizce Sokağı"nın açılışını da öğretmen ve öğrencilerle gerçekleştiren Kırbıyık, emeği geçenleri tebrik etti.

Kırbıyık, tören sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, il genelinde 290 okulda 57 bin 330 öğrencinin karne aldığını söyledi.

Öğrencilerin heyecanına Fevzipaşa İlkokulu'nda ortak olduklarını belirten Kırbıyık "Özellikle birinci sınıflarımızı seçtik. Birinci sınıflarımız hayatlarındaki ilk karnelerini alıyor. İnşallah bundan sonraki eğitim öğretim dönemlerinde de hep böyle başarılı, güzel karneleriyle birlikte hayatta umut ettikleri noktalara geleceklerini düşünüyoruz." dedi.

Kırbıyık, öğretmenlere, okul idarecilerine ve Milli Eğitim Müdürlüğü personeline de özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.

Öğrencilere yarıyıl tatilini iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulunan Kırbıyık, şunları kaydetti:

"İyi bir dinlenme, iyi bir tatil dönemi. Aynı zamanda spor yapabilecekleri, eğlenebilecekleri güzel bir fırsat diye düşünüyorum. Onlara bireysel olarak da bir ağabeyleri olarak bol bol kitap okumalarını tavsiye ediyorum. Çünkü gerek hayat içerisinde kendilerini ifade edebilmelerinin gerek artık yeni akademik süreçte okuduğunu anlamanın çok önemli olduğu, ön plana çıktığı bir süreç yaşıyoruz. Bu süreçte çok kitap okuyan öğrencilerin çok daha başarılı olduğunu görüyoruz. Onlara da özellikle bu dönemi iyi bir şekilde geçirmelerini ve bol kitap okumalarını tavsiye ediyorum."

Kırbıyık, sınava girecek öğrencilerin eksiklerini görmeleri açısından yarıyıl tatilinin önemli olduğunu dile getirdi.

Velilerin de ara dönemde çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmesi gerektiğini belirten Kırbıyık, "Çocuklarıyla çok daha fazla aktivite yapabilecekleri, birlikte vakit geçirebilecekleri, geziler yapabilecekleri, spor etkinliklerine katılabilecekleri bir dönem. İnşallah çocuklarımızın ikinci dönemin başında ailelerin bu etkisiyle birlikte daha pozitif, daha motivasyonu yüksek bir şekilde okula gelip 2022-2023 eğitim öğretim yılını en iyi şekilde bitireceğimizi umut ediyorum." dedi.

Törene, Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, şube müdürleri ve öğretmenler katıldı.

- Kırklareli

Kırklareli'nde de Mustafa Dalcalı İlkokulu'nda tören düzenlendi.

Derslikleri gezen Vali Birol Ekici ile Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, öğrencilere karnelerini verdi.

Vali Ekici, il genelinde 53 bin 372 öğrencinin karne heyecanı yaşadığını ifade etti.

Çocukların okullaştırılmasında Kırklareli'nin yüzde 99'a ulaştığını anlatan Ekici, "Türkiye ortalamasının üzerindeyiz. Çocuklarımızın neredeyse tamamını okullaştırdık. Bunun için bu yıl çok büyük bir çaba sarf ettik. Kütüphanesiz okul bırakmadık. Dezavantajlı olan 4 bin çocuğumuza günlük yemek verdik. İkinci dönem bunun sayısını 8 bine çıkaracağız." diye konuştu.

Vali Ekici, daha sonra öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

- Tekirdağ

Tekirdağ'da okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören 209 bin 976 öğrenci tatile girdi.

Vali Aziz Yıldırım, Çorlu ilçesinde Şehit Hamza Çavuş İlkokulu'nda öğrencilere karne dağıttı.

Daha sonra Vali Yıldırım, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü)KARDEŞLER AYRI ARAÇLARDA ZİNCİRLEME KAZAYA KARIŞTI AĞABEY ÖLDÜ, KARDEŞİ YARALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)KARDEŞLER AYRI ARAÇLARDA ZİNCİRLEME KAZAYA ...
Edirne'de zincirleme trafik kazasında yaralanan iki kardeşten biri öldü
YEREL HABERLER Edirne'de zincirleme trafik kazasında yaralanan iki ...
Kardeşler ayrı araçlarda zincirleme kazaya karıştı: Ağabey öldü, kardeşi yaralandı
YEREL HABERLER Kardeşler ayrı araçlarda zincirleme kazaya karıştı: ...
Türkiye 2023'te e-ticaret ve e-ihracatta hedef büyüttü
YEREL HABERLER Türkiye 2023'te e-ticaret ve e-ihracatta hedef ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
(Görüntülü)YABAN HAYATI FOTOKAPANLAR GÖRÜNTÜLEDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)YABAN HAYATI FOTOKAPANLAR GÖRÜNTÜLEDİ
Yaban hayatı fotokapanlarda
YEREL HABERLER Yaban hayatı fotokapanlarda
Vali Kırbıyık, Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunun konserine katıldı
YEREL HABERLER Vali Kırbıyık, Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli ...
Keşan'da çantasında sentetik ecza ele geçirilen şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Keşan'da çantasında sentetik ecza ele geçirilen ...
Edirne'de 115 tarihi obje ele geçirildi; 3 gözaltı
YEREL HABERLER Edirne'de 115 tarihi obje ele geçirildi; 3 gözaltı
Çantadaki bebek eşyaları içine gizlenmiş 257 sentetik ecza ele geçirildi
YEREL HABERLER Çantadaki bebek eşyaları içine gizlenmiş 257 sentetik ...
Edirne'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'de "Matematik Seferberliği" Projesi dönem sonu sergisi açıldı
YEREL HABERLER Edirne'de "Matematik Seferberliği" Projesi dönem sonu ...
Edirne Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası
Edirne'de asayiş
YEREL HABERLER Edirne'de asayiş
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'de yarın 57 bin 330 öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline girecek
YEREL HABERLER Edirne'de yarın 57 bin 330 öğrenci karne alarak ...
Edirne'de kadın girişimci devlet desteğiyle ceviz işleme tesisi kurdu
YEREL HABERLER Edirne'de kadın girişimci devlet desteğiyle ceviz ...
Edirne Valisi Kırbıyık, uluslararası öğrencilerle tiyatro oyunu izledi
YEREL HABERLER Edirne Valisi Kırbıyık, uluslararası öğrencilerle ...
AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, taksicileri ziyaret etti
YEREL HABERLER AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, taksicileri ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi için 2023 bütçesinden 2,5 milyar lira ayrıldı
YEREL HABERLER Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi için 2023 ...
Edirne'de çok sayıda kaçak elektronik sigara ve makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne'de çok sayıda kaçak elektronik sigara ve ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.