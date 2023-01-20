Süloğlu Kaymakamı Kaya'dan yarıyıl tatili mesajı

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EDİRNE (AA) - Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, yarıyıl tatili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaya mesajında, öğrencilerin yarıyıl tatilini en iyi şekilde değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Öğrencilerin yeniliğe, gelişime ve dinlemeye her zaman açık olmaları gerektiğini ifade eden Kaya, şunları kaydetti:

"Değerli öğretmenlerimizi, göstermiş oldukları özverili çalışmalardan dolayı kutluyorum. Sahip oldukları bilgi birikimini, mesleki deneyimi ve sevgilerini en güzel şekilde gelecek nesillere aktardıklarını biliyorum. Velilerimiz de çocuklarını sadece dönem veya yıl sonunda aldıkları notlarla değerlendirmemelidir. Bazı öğrencilerin karnelerinde arzu edilmeyen notlar olabilir. Veliler, çocuklarının karnesi nasıl olursa olsun, desteklerini esirgememelidir.



Çocuklarınızı başkalarıyla kıyaslamayın, çünkü her çocuğun kişiliği, yetenekleri ve özellikleri birbirinden farklıdır. Evlatlarımızla konuşarak onlara ve fikirlerine değer verdiğinizi gösterin. Başarı ve başarısızlıklarında hep yanlarında olun, en büyük destekçileri siz olun."

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