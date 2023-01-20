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Edirne Valisi Kırbıyık, dezavantajlı bölgedeki okulların idarecileriyle bir araya geldi

AA

Edirne Valisi Kırbıyık, dezavantajlı bölgedeki okulların idarecileriyle bir araya geldi

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, dezavantajlı öğrencilerin eğitim gördüğü okulların idarecileriyle eğitim öğretim yılının ilk dönemini değerlendirdi.

Kırbıyık, Öğretmenevi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda okul müdürlerinin taleplerini ve çözüm önerilerini dinledi.

Toplantıda, öğrencilerin sürekli ve kesintili devamsızlıklarının önüne geçilmesi, spor aktivitelerine yönlendirilmesi, okullarda yetenek taramalarına ağırlık verilmesi, eğitimin resim, müzik ve spor kursları ile daha etkin ve çeşitli hale getirilebilmesi noktasında üretilecek projeler, öğrencilerin ailelerine verilen eğitim ve yapılan bilgilendirmeler ile bu okullardaki yönetici ve öğretmenlerin motivasyonunun en üst seviyeye çıkarılması konusunda yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

Toplantıya Vali Yardımcıları Sıdkı Zehin ve Zafer Karamehmetoğlu, İl Milli Eğitim Müdür Önder Arpacı ve şube müdürleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, Roman STK temsilcileri ile okul müdürleri katıldı.


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