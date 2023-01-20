Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü mensubu 14 zanlı yakalandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de güvenlik güçleri, son bir haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü mensubu 14 şüpheliyi yakaladı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kolluk ve hudut birlikleri terörle mücadele kapsamında faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Yunanistan sınırında jandarma ekipleri ve hudut birlikleri, 8'i Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), 5'i terör örgütü PKK ve 1'i terör örgütü DHKP/C mensubu olmak üzere son bir haftada 14 zanlıyı gözaltına aldı.



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